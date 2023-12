Travolta dalla sua auto. Grave una quarantenne

Travolta dalla sua stessa autovettura. È quanto accaduto ieri mattina a una donna di 40 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione a seguito delle gravi ferite riportate. L’episodio è avvenuto una decina di minuti prima delle 7 a Riccò del Golfo, in una delle abitazioni che affacciano sulla strada che porta a Valdipino. La donna, come ogni mattina, stava prendendo la propria auto per recarsi al lavoro: secondo una prima ricostruzione della dinamica, la quarantenne dopo essere uscita col mezzo dal piazzale della sua abitazione per immettersi sulla strada che porta alla comunale, si è fermata ed è scesa per chiudere il cancello; qui, l’auto avrebbe cominciato a muoversi, finendo col travolgerla, con la donna rimasta schiacciata tra l’auto e il muretto di recinzione. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati dal marito della donna, il primo ad accorgersi di quanto accaduto. Sul posto, in pochi minuti si sono portati l’ambulanza della pubblica assistenza Croce Verde di Pignone (con i volontari Michele Bella, Juri Rossi e Adelmo Barilari), e l’automedica Delta1 del 118 della Spezia, con medico e infermiere a bordo. I sanitari, dopo aver stabilizzato la paziente, l’hanno condotta in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stata presa in carico dall’equipe della ‘Shock Room’. La donna, dopo i primi esami diagnostici e le prime terapie, è stata poi trasferita nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi: nell’incidente ha riportato numerosi traumi, alle gambe, alla testa e al bacino e al torace. La prognosi è riservata.

Matteo Marcello