Viene travolta dalla propria auto: 40 enne grave

Riccò del Golfo (La Spezia), 11 dicembre 2023 – Questa mattina una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta dalla propria auto. Secondo una prima ricostruzione, era appena scesa per chiudere il cancello della propria abitazione. L'episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba a Riccò del Golfo, mentre la donna si stava preparando ad andare al lavoro. La guidatrice, schiacciata dall'auto che si è improvvisamente messa in movimento per cause ancora da accertare, ha riportato traumi alla cassa toracica e al volto. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che si è subito reso conto della gravità della situazione. Presa in cura dalla Pubblica assistenza di Pignone, è stata trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Non è escluso venga operata nelle prossime ore.