Trasporti irregolari, denunciati. Autocarri carichi di rifiuti sequestrati dalla municipale

Due autotrasportatori sono stati denunciati dalla polizia municiopale e pesantemente sanzionati. Le operazioni sono state portate a termine dagli agenti della sezione motociclisti della polizia municipale coordinati dal personale del nucleo decoro. Nel primo caso è stato fermato un cinquantenne marocchino residente a Follo aveva caricato sull’autocarro circa 2,5 tonnellate di rifiuti, tra cui detriti edili, materiali ferrosi e sacchi di indifferenziati, in evidente sovraccarico. Alla richiesta di spiegazioni sull’origine dei rifiuti, l’uomo ha dichiarato che si trattava di materiale di sua proprietà, accumulato nell’autocarro da diversi giorni, ma non è stato in grado di specificarne la provenienza. Gli agenti hanno voluto vederci chiaro e attraverso il sistema di videosorveglianza hanno seguito i percorsi del mezzo scoprendo che l’uomo era solito svolgere attività abusive di raccolta rifiuti e sgombero cantine, offrendo i propri servizi a prezzi contenuti. Ma non era iscritto all’Albo e neppure in regola con la documentazione obbligatoria sull’ identificazione rifiuti. Assenza che comporta una sanzione di 3 mila 200 euro. Dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica, l’autocarro è stato sequestrato e il conducente denunciato. E’ scattata anche la sanzione per il sovraccarico e per il trasporto illecito di rifiuti. L’altro episodio è accaduto in viale Italia ed ha visto protagonista un trentenne di Massa. Stava trasportando sull’autocarro, privo di assicurazione e revisione, 2 tonnellate di rifiuti, tra cui RAEE, mobili in legno, materiali ferrosi, plastici e rifiuti domestici, alcuni classificati come speciali e ingombranti. Il veicolo è stato immediatamente sequestrato su disposizione del pubblico ministero di turno, e il conducente denunciato.

m.m.