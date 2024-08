“Trasloco” su strada, due denunce. Nei guai anche il padrone di casa

La Spezia, 27 agosto 2024 – Uno ’svuota cantine’ improvvisato è finito nei guai insieme al committente dei lavori, che non ha verificato sul regolare svolgimento delle operazioni. Li hanno denunciati gli agenti della polizia municipale spezzina dopo la segnalazione arrivata al comando da un agente ambientale dipendente Iren. Durante il consueto servizio di controllo del territorio infatti ha individuato una mini discarica in un parcheggio pubblico di via Melara. Dalla prima verifica è emerso che i sacchi contenevano libri, documenti e oggetti provenienti da una abitazione oltre che alcuni mobili in smontati. Quindi materiale collegato a qualche trasloco oppure più semplicemente la pulizia di una cantina. Da una analisi più attenta sono emerse anche alcune bollette di utenze domestiche, che hanno così consentito di risalire al proprietario di un appartamento di via dei Colli. Una volta contattato dalla polizia locale ha spiegato l’intenzione di voler liberare un appartamento per poi procederne alla vendita e di essersi rivolto a un uomo che però ha ceduto in subappalto il servizio non avendo la disponibilità del furgone.

Il mezzo infatti gli era stato sequestrato sempre dalla polizia municipale. Per questo si è rivolto a un parente che a sua volta ha interessato nel lavoro altre persone munite degli automezzi necessari. Insomma un giro infinito che non ha comunque impedito agli agenti coordinati dal comandante Francesco Bertoneri di arrivare a conclusione dell’indagine identificando e denunciando sia l’autore dell’illecito che il proprietario della casa che non ha controllato le operazioni non mettendo in atto quanto previsto dalla legge per avere la certezza del regolare trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti.

Massimo Merluzzi