Trampolieri luminosi per le strade

Anche questo fine settimana natalizio è all’insegna dell’animazione e del divertimento in città, grazie alla rassegna ‘La Spezia in festa 2024’, organizzata da Ema70 eventi con il patrocinio e in collaborazione con il Comune della Spezia. Oggi il centro storico della Spezia si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e luci, grazie a un evento unico che incanterà tutti i presenti. A partire dalle 17.30, trampolieri vestiti di bianco con costumi luminosi percorreranno le vie del centro, creando un’atmosfera magica e surreale che renderà il Natale ancora più speciale. Questi artisti, con le loro coreografie e il fascino dei loro abiti scintillanti, aggiungeranno un tocco di magia alle strade del centro storico, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza indimenticabile. Con passo elegante e leggiadro, i trampolieri renderanno la passeggiata natalizia un’occasione per vivere il Natale da una prospettiva unica, tra luci, meraviglia e sorprese.