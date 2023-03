Tragico incidente in Val di Vara, muore padre di famiglia di 62 anni

Il luogo dell'incidente. Nel riquadro la vittima Massimo Gioan

Sesta Godano (Spezia), 19 marzo 2023 – Tragico incidente della strada ieri mattina in Val di Vara, sulla provinciale 566. Massimo Gioan, 62 anni, originario della Spezia e da poco residente a Borghetto Vara, mentre era alla guida della propria auto diretto verso casa, si è scontrato frontalmente contro un pulmino con a bordo cinque persone, quattro adulti e un bambino.

Nonostante il terribile impatto non è morto sul colpo, il personale del 118 giunto sul posto con l’automedica Delta 3 ha cercato di rianimarlo, è stato allertato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per trasportarlo a Genova, ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.

A causare il tremendo scontro in un tratto in cui la strada non è particolarmente larga, potrebbe essere stato un improvviso malore mentre era al volante.

I testimoni dell’incidente hanno detto infatti di avere visto l’auto condotta dall’uomo, che procedeva in direzione Brugnato, zigzagare improvvisamente senza un apparente motivo, terminando poi la sua corsa nella corsia opposta contro il pulmino che trasportava alcune persone che stavano partecipando al raduno di kayak e rafting in corso in Val di Vara. Il malore al momento è soltanto un’ipotesi, il medico legale intervenuto ha potuto solo constatare il decesso. Il pubblico ministero di turno, Elisa Loris, nei prossimi giorni potrebbe decidere di effettuare l’autopsia. Non sono feriti gli occupanti del pulmino, un uomo, tre donne e un bambino, tanto spavento ma poche conseguenze a causa dell’impatto, anche se il furgone ha avuto alcuni danni nella parte anteriore. Alcuni di loro sono stati portati all’ospedale a scopo precauzionale, con l’intervento delle ambulanze della Croce Rossa di Sesta Godano, della Croce Verde di Carro e della Croce Croce Azzurra di Brugnato.

Massimo Gioan lascia nel dolore la compagna Patrizia e cinque figli, Sathya, Rachele, Andrea, Matteo e Rebecca. Abitava a Borghetto Vara ma era cresciuto alla Spezia, si era diplomato al liceo scientifico Pacinotti ed aveva frequentato l’università di architettura. Ha lavorato all’Istituto Geografico De Agostini e attualmente risultava collaboratore dell’impresa di pulizie di famiglia.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 nel comune di Sesta Godano, nel tratto di strada tra il bivio di Mangia e il bivio di Cornice, circa un chilometro prima della galleria. La visibilità era ottima. Massimo Gioan aveva nell’auto il suo cane, al quale era particolarmente affezionato. Per cause ancora da accertare, l’auto si è scontrata contro il pulmino che procedeva in direzione opposta. Per il guidatore, nonostante l’intervento degli operatori del 118 che hanno provato a rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Brugnato e i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano e Borghetto Vara. La provinciale 566 della Val di Vara è stata immediatamente chiusa per procedere con i rilievi dell’incidente e poi rimuovere i veicoli coinvolti. La chiusura al transito è durata fino alle ore 16, causando qualche problema alla viabilità.