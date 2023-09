Tragedia sui binari La Spezia: Trentenne muore travolto dal treno

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri lungo la ferrovia che collega La Spezia con le Cinque Terre. A perdere la vita, investito da un treno, un uomo di circa trenta anni. Sulle cause dell’incidente sono in corso indagini da parte della Polfer e della Polizia di stato. Inutili i soccorsi, nonostante il tempestivo arrivo sul posto dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco. L’episodio si è verificato nei pressi della galleria Biassa, nel tratto situato nei pressi di Rebocco. La tragedia ha ovviamente provocato il blocco immediato della circolazione per alcune ore lungo l’asse La Spezia-Genova, per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i necessari rilievi. Inevitabili ritardi e cancellazioni dei convogli, in primi i Cinque terre Express. Svariate centinaia i turisti rimasti bloccati per ore alla stazione della Spezia Centrale, che alla fine per raggiungere le località delle Cinque terre hanno dovuto ricorrere a mezzi alternativi. Solo alle 16.40, terminate le prime verifiche da parte delle forze dell’ordine, è stata riattivata la circolazione su uno dei due binari lungo la tratta ferroviaria La Spezia-Genova, che ha consentito un lento riavvio della circolazione ferroviaria.