Trac Festival, il bilancio: 2mila spettatori agli undici eventi della rassegna

La Spezia, 28 gennaio 2025 – Bilancio positivo per la seconda edizione di Trac Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio 23.

Dal 21 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025 sono stati quasi 2000 gli spettatori presenti agli 11 eventi della rassegna, di cui 5 in doppia data. Lo chapiteau teatro-tenda allestito nello spazio del PIN, immerso nei giardini storici della Spezia, ha ospitato alcune tra le più prestigiose compagnie circensi e teatrali a livello internazionale, richiamando un pubblico di tutte le età. Sotto lo chapiteau si sono alternati nell’arco di un mese PerpetuoMobileTeatro, Tino Fimiani, La Boca Abierta e Pietro Barilli, Teatro nelle Foglie, Sacékripa, Libertivore, Stivalaccio Teatro, Defracto, Microband e Puéril Pèril.

Molto apprezzato anche il programma gratuito di workshop dedicati a circo e teatro, a cura delle compagnie Libertivore, Defracto e Puéril Péril. Un’occasione unica di scambio, incontro e arricchimento con artisti e professionisti che sono punti di riferimento nel panorama europeo contemporaneo per le loro discipline. L’offerta formativa ha coinvolto non solo gli operatori del settore ma anche amatori, appassionati e curiosi.

“Il Trac Festival è una rassegna di teatro e circo contemporaneo che ho fortemente voluto – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – per offrire alla città un’arte innovativa, portando talenti di livello internazionale e spettacoli unici. La seconda edizione ha registrato un'importante partecipazione di pubblico e ha segnato un significativo innalzamento della qualità del programma, con ospiti di prestigio come David Larible, uno dei clown più celebri al mondo. Continueremo a investire in questo festival, lavorando per proporre eventi sempre più coinvolgenti e attrarre nuovi talenti, rendendo la rassegna un appuntamento imperdibile del periodo natalizio.”

“Anche per questa seconda edizione il programma di Trac Festival ha saputo mescolare circo e teatro contemporaneo dando vita a spettacoli di grande qualità e richiamo – afferma il direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi – Siamo soddisfatti anche dall’ottimo riscontro per l’evento speciale della rassegna svoltosi al Civico con David Larible, artista di fama internazionale protagonista de Il clown dei clown, spettacolo poetico ed esilarante che ha conquistato grandi e piccini”.