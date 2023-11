’Trac Festival’ col Civico. Due mesi di circo e teatro. Tendone negli spazi di Pin

Sistemati in uno spazio fuori dall’ordinario, come può essere uno chapiteau – dal nome con cui viene solitamente indicato il tendone sopra la pista del circo – per due mesi di circo e teatro. ‘Trac Festival’ inaugura al Teatro Civico (con la direzione artistica di Alessandro Maggi) e si sviluppa al Pin, per consolidare ancora una volta un sodalizio già ben avviato con ‘Foyer’. Con vernissage il 17 dicembre e chiusura il 16 febbraio, la rassegna proseguirà all’interno della struttura che verrà allestita per l’occasione nell’area esterna del Pin al Centro Allende. "Una grande sorpresa in dono, che facciamo alla città – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Condividiamo ancora un percorso, con un’iniziativa di qualità che completa il cartellone del Teatro Civico". Inaugurazione con ‘Toren’ degli acrobati di Sonics, nello spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini che mette da parte la drammaturgia, per concentrarsi sulla sperimentazione acrobatica, atletica e visuale dei performer.

"’Trac’ nasce per portare nella città una piccola stagione di teatro non convenzionale e di circo contemporaneo – spiega Leonardo Pischedda di Artificio23, che gestisce il Pin –, proponendo linguaggi espressivi coinvolgenti, popolari e non banali, all’interno di uno spazio affascinante ed evocativo. Una tipologia di proposta adatta a tutti, che caratterizza storicamente i più importanti festival europei. In più, workshop per coinvolgere, appassionare, formare". Si passa ai giardini il 25 dicembre e il 1° gennaio alle 18.30, il 26, 27, 29 e 30 dicembre alle 21 con il ‘Concerto pour deux clown’ a cura di Les Rois Vagabonds, che suoneranno Vivaldi, Strauss e Bach fra mimi e acrobazie da clown. Seguirà il 5 gennaio alle 21 e il 6 e 7 gennaio alle 18.30 ‘Incognito’ della compagnia Magik Fabrik, il 24 gennaio alle 21 il doppio spettacolo ‘Without feet on the ground’ del Circ Pistolet e ‘Lueur’ del Cirque de la Guirlande, il 13 gennaio alle 21 Enrico Bonavera presenterà ‘Alichin di Maleboige’, il 30 gennaio alle 21 ‘Giobbe, storia di un uomo semplice’ di Roberto Anglisani, il 4 febbraio ‘CabaretVariEtà - Cabaret di circo (e non solo)’ del Circo Galleggiante, il 6 gennaio ‘Il cavaliere inesistente’ di Jacob Olesen, il 14 febbraio ‘Out’ dell’Unterwasser Theater Company. A cura di Artificio23 e del Teatro Civico poi, anche la sezione formativa rivolta agli operatori, ma anche ad amatori, appassionati e curiosi. Gli incontri di formazione sono gratuiti ma è necessario prenotare: per iscriversi a tutto il percorso o ai singoli incontri, inviare una mail a [email protected] indicando nome, cognome, data di nascita e laboratori a cui s’intende iscriversi. Il 16 febbraio poi i partecipanti racconteranno la loro esperienza in un incontro gratuito, aperto a tutti, in particolare agli insegnanti di scuole di danza, teatro, circo e musica.

Marco Magi