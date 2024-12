Tra poesia, mimo e danza

Una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre. ‘Ballata d’Autunno’ – in programma mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio alle 17.30 nello chapiteau del Teatro nelle Foglie al Pin – è un’opera multidisciplinare che unisce il teatro di ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Uno spettacolo di 60 minuti, nel calendario del Trac Festival, pieno di immagini forti, con contrasti di luci e ombre, colori caldi e freddi, silenzi rumorosi e melodie taglienti.

"Vi è mai capitato di fare un sogno bellissimo, nitido, pieno di dettagli? Poi vi svegliate ed è scomparso, non lo ricordate più. Dove è andato a finire? Dove vanno a finire i ricordi che dimentichiamo? Esiste una scatola dove vengono racchiusi, in attesa del momento giusto per tornarci in mente? Protagonisti e autori Marta Finazzi e Nicolas Benincasa. Teatro nelle Foglie è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, uno spazio nato per scrivere, produrre, mettere in scena e distribuire opere di circo-teatro, un tendone da circo che ospita spettacoli, laboratori, occasioni di aggregazione sociale.

La compagnia è composta da Elena, Marta e Nicolas. Tre artisti di strada, tre circensi, quattro clown, tre macinatori di chilometri, tre organizzatori di eventi, tre amici così spericolati da decidere di credere nei propri sogni. "Crediamo nel teatro-circo e nelle arti sceniche come strumento di trasformazione sociale e culturale – spiegano – . Crediamo nel buon esempio che il circo può dare ai più giovani, facendogli conoscere una socialità sana, partecipativa e attiva".

Prendendo spunto dai circhi tradizionali che viaggiano di paese in paese, il Teatro nelle Foglie vuole reinterpretare questa modalità secondo le necessità attuali, proponendo non solo uno spettacolo viaggiante. "Un vero e proprio spazio culturale itinerante, che porti con sé una proposta di intrattenimento colta, con proposte artistiche di qualità, che parlino un linguaggio accessibile ai giovani ma senza cadere nella commercializzazione dell’intrattenimento, ovvero dando priorità all’interesse artistico e culturale di una proposta più che alla sua facilità". Info: 0187 727521 o [email protected].

Marco Magi