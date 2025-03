Tozzi in Piazza Europa porta ’L’ultima notte rosa’

Dopo oltre 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti nei più importanti teatri e arene del mondo, Umberto Tozzi saluta il suo pubblico con un tour indimenticabile, che sta toccando quattro continenti e registrando ovunque un enorme successo di pubblico e critica. La Spezia si prepara ad accogliere la sua voce, una delle più amate della musica italiana, che sarà in concerto il 13 agosto alle 21.30 in piazza Europa con il suo tour ‘L’ultima notte rosa - The Final Tour’, la straordinaria tournée mondiale che segna il suo addio definitivo alla scena live. "L’Estate Spezzina prende sempre più forma – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Dopo l’annuncio di due grandi protagonisti del jazz internazionale Marcus Miller e i Jethro Tull, Nino D’Angelo e Stewart Copeland (storico barrerista Police) siamo lieti di annunciare un altro grande artista". Cantautore e musicista di talento, Umberto Tozzi ha segnato la storia della musica italiana e internazionale con brani che hanno attraversato generazioni, diventando autentici inni senza tempo. Da ‘Ti Amo’, brano del 1977 che ha conquistato le classifiche per oltre sette mesi e ha trionfato al Festivalbar, a ‘Gloria’, successo planetario reinterpretato in tutto il mondo e inserito nelle colonne sonore di film cult come ‘The Wolf of Wall Street’ e ‘Flashdance’. Il concerto alla Spezia sarà un’occasione unica per rivivere le emozioni di una carriera straordinaria.

m. magi