’Tour Music Fest’ di San Marino. La deejay Ross Roys è nella top six

Il Tour Music Fest, in programma a San Marino, è un evento che ti rimane dentro per sempre, tanto più se raggiungi la finalissima, come nel caso, alla fine dello scorso anno, di Rosaria Giudice, in arte Ross Roys, una spezzina fra tanti concorrenti provenienti da tutta Europa. Nella top six c’è anche lei, dopo l’esibizione al cospetto dei presidenti di giuria Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi, e dei massimi esponenti del settore musicale. Un sogno per tutti gli artisti emergenti ed anche per Ross Roys, di Luni, che è partito dalla prima esibizione a Firenze nello scorso settembre e che l’ha vista rappresentare la propria città per la categoria artistica Dj producer del Tour Music Fest, sul palco che ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Federica Carta e altri.

’Realizzata’ definisce come ti senti?

"Il Tour Music Fest mi aveva già visto concorrente altre due volte, rispettivamente 6 e 7 anni fa, ma non ero arrivata in finale – spiega Ross Roys –. Di sicuro avevo bisogno di una ulteriore maturazione artistica. L’anno scorso, una volta guadagnata la finale assieme ad altri 26 dj producer, a San Marino sono riuscita ad arrivare in finalissima con altri cinque concorrenti. Non ho vinto, ma arrivare tra i primi sei dj producer al Tour è stata una grande soddisfazione, nonché un’impagabile occasione di confronto e di crescita sia professionale che personale".

Come sta procedendo il tuo percorso?

"Nel passaggio da un anno all’altro, i tempi sono da bilanci e, pensando a quello che abbiamo appena lasciato, dal punto di vista artistico provo tanta gratitudine per le belle occasioni avute e le meravigliose persone incontrate. Le tappe salienti del mio 2023 sono state il rientro sulla scena del ‘clubbing’ e la conquista del posto in finalissima appunto al Tour Music; eventi che mi hanno riempito di gioia immensa. Come ciliegina sulla torta di questo favoloso anno, citerei il dj set di Capodanno allo Swamp, una discoteca di Carrara".

Progetti per il futuro?

"I prossimi appuntamenti mi vedono impegnata sia sul fronte dei dj set nei club, che in studio nella produzione di una nuova traccia. Poi chissà che il Music Fest non mi veda nuovamente concorrente e magari vincitrice nel 2024. Mai dare limiti alla Provvidenza".

Marco Magi