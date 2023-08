Toto Cutugno riceve il Premio Lunezia alla Carriera, ricordi dalla gioventù

Occhiali da sole scuri, le dita viaggiano facili sul pianoforte Steinway & Sons, Toto Cutugno è pronto a ricevere il Premio Lunezia alla Carriera 2008-09 per il valore musical-letterario delle sue canzoni. Ed eccolo lì, 14 anni fa, sul palco a suonare e cantare. Nel fare le condoglianze alla famiglia, il patron del Lunezia, Stefano De Martino, ricorda un aneddoto di quella serata: "Toto rammentò della nostra gioventù, quando da ragazzino lui era nella banda di piazza Saint Bon, capeggiata da Gianni Brezza e io in quella di piazza Brin". Ecco cosa disse Cutugno: "Brezza mandava me e Luciano, che adesso abita in Belgio, a fare le spie, per vedere quante fionde e quante cerbottane avessero i nostri nemici. Una volta ci beccarono e ci dettero una manica di botte incredibili".

m. magi