Tornano le serate di Castèlive Le canzoni di Lucio Battisti aprono la kermesse musicale

RiCCÒ DEL GOLFO

Un antico borgo quasi nascosto tra i rigogliosi boschi della Val di Vara, alle spalle delle Cinque Terre. È Castè, nel Comune di Riccò del Golfo, dove dopo la pausa per l’emergenza covid, torna ‘CastèLive!’, rassegna estiva di musica e spettacolo organizzata da CastèVive!, associazione presieduta da Serenella Messina, per la tutela e la promozione del paese che, negli ultimi 15 anni, grazie all’impegno di trentina di persone (tra residenti, proprietari di attività turistiche e seconde case), è stato oggetto di un recupero basato sull’arte e sul turismo sostenibile.

Negli anni Castè è diventato anche un borgo d’arte che ospita lungo i suoi caruggi opere di artisti locali e non solo. Tutti gli eventi si svolgeranno nella pittoresca cornice di Corte Paganini, e la kermesse si aprirà giovedì 20 luglio con lo spettacolo musicale ‘Sì Viaggiare - Lucio Battisti un racconto di canzoni e parole’ con Michele Codeglia voce e chitarra, Nicola Mioli chitarra, Antonio Antognetti tastiere, Fabio d’Andrea al basso, Riccardo Codeglia alla batteria e il racconto di Graziano Cesarotti. Martedì 1° agosto si terrà l’attesissimo concerto de I Solisti di Castè, un nutrito gruppo di musicisti, per un concerto di musica classica ‘L’Orchestra per una Notte’, in ricordo del maestro Roberto Melini. Tornano a Castè giovedì 10 agosto Frank Vitali e i Lestofanti con ‘Sing The Swing’, un inedito confronto tra due grandi artisti: Fred Buscaglione e Frank Sinatra. La voce inconfondibile di Frank Vitali sarà accompagnata da Alfredo Petroli, batterista e produttore musicale, Armando Fiorenza alle tastiere, Pietro Bertilorenzi basso, Fabio Cozzani sax contralto e tenore, Giovanni Franceschini alla tromba. La rassegna si concluderà mercoledì 30 agosto: alle 18 ‘Castè per l’Ambiente’ un incontro sulla riduzione delle emissioni inquinanti, poi alle 21.30, ‘Sun Will Shine Again’, concerto dei giovani allievi del liceo musicale Cardarelli: la band I Poweracci, composta da Davide Chierici tastiera, chitarra e voce, Davide Gianfranchi basso, chitarra, tastiera e voce, Marco Cerdinali tastiera, Gianmarco Melarosa voce e percussioni, Kevin Castagna voce e percussioni, Simone Rubino voce, suonerà un repertorio che spazia dal rock al pop al blues. In ogni tappa, dopo le 18, sarà possibile visitare l’House Art di Mauro Manco e l’Atelier di creazioni olfattive ‘OrmaSarai’ di Alessia e Annalisa; dalle 19 si potrà cenare e degustare vini e birre locali. Inoltre angolo book sharing dedicato a Giorgio Tamburini, recentemente scomparso.

Marco Magi