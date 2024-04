Torna ’Spezia Outdoor’. Due giorni di escursioni tra lo sport e il turismo

Una manifestazione che parte con la calata degli operatori del Soccorso alpino dalle torre del municipio al palazzo della Camera di commercio, dall’altra parte di piazza Europa, non può che garantire spettacolo e divertimento. Stiamo parlando di ‘La Spezia Outdoor’, la kermesse, in programma sabato e domenica, che inaugura in quel modo incredibile alle 10 del mattino del primo giorno, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini e degli assessori Marco Frascatore e Maria Grazia Frijia. Un’iniziativa che unisce sport e turismo e che quest’anno offre un cartellone ricco di eventi, una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare.

"Una manifestazione tutta da vivere all’aria aperta e pensata per grandi e piccini – dichiara Peracchini –, grazie alla quale sarà possibile praticare svariate discipline sportive calati in un contesto naturalistico unico al mondo. Da una parte quindi promozione turistica e dall’altra valorizzazione dello sport e dell’importanza per la salute di praticare attività fisica". Saranno organizzati incontri e appuntamenti divulgativi presso il villaggio allestito per l’occasione, si potrà partecipare e competere in attività di diverse discipline sportive, nonché prendere parte a escursioni in città e nell’arco collinare del territorio. "L’outdoor è un modo sostenibile di andare alla scoperta delle nostre bellezze naturali – aggiunge Frijia – ma non solo, significa lavorare sul turismo esperienziale alla Spezia. Esperienze che si possono vivere 365 giorni l’anno e che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, dallo sport al benessere. Stiamo lavorando da anni insieme alle associazioni di categoria per creare un sistema outdoor che valorizzi i percorsi di trekking, cicloturismo e mare attivo".

Nel corso della due giorni si potranno conoscere società sportive e associazioni, saranno oltre 35 quelle che parteciperanno, e vi sarà la possibilità di provare alcuni sport quali il nordic walking, arrampicata su parete, il canottaggio, volano badminton. Inoltre sarà adibita un’area gonfiabile con all’interno, campo da calcio e basket, percorso di pattinaggio per i più piccoli, ping pong. Ma ci sarà spazio anche per l’equitazione per adulti, ragazzi e bambini, attività in bici con guide cicloturistiche, laboratori e molto altro. La manifestazione sarà curata dal conduttore Federico La Valle, che intervisterà gli ospiti. "La Spezia negli ultimi anni ha cambiato il proprio ‘volto’ – conclude Frascatore – e ciò è testimoniato da crescite esponenziali come proprio, ed anche, del turismo e dello sport. L’amministrazione ha sempre saputo e voluto valorizzare il territorio cosi da accogliere al meglio ormai milioni di turisti che hanno potuto conoscere la nostra città e che anche grazie alla promozione dello sport, ha creato una miscela vincente". Info su www.laspeziaoutdoor.it.

Marco Magi