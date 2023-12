Torna l’appuntamento con i Piccoli Impavidi. Va in scena il ’Tenace soldatino di piombo’

Sarzana

Torna l’appuntamento con ’Piccoli Impavidi’ il teatro rivolto ai ragazzi previsto agli Impavidi di Sarzana. Domani pomeriggio e lunedì mattina, per l’ormai consueto incontro dedicato alle scuole, va in scena "Il tenace soldatino di piombo" di Hans Christian Andersen rivisitato da Fabrizio Pallara, Valerio Malorni, Fabrizio Pallara e Tommaso Lo Cascio. Lo spettacolo è prodotto da Css Teatro stabile di innovazione vincitore nel 2015 del premio "Eolo Awards" come miglior spettacolo di teatro di Figura. La rassegna "Piccoli Impavidi" è curata da Scarti e centro produzione teatrale di innovazione di Francesca Lateana. Primo appuntamento è domenica pomeriggio alle 17 quindi lunedì alle 10 la replica soltanto per le scuole. I biglietti hanno il costo di 8 euro adulti e 6 per i bambini mentre per le scuole lunedì mattina 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 346-4026006.