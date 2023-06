Torna la maratona Mangialonga

Torna oggi a Levanto la Mangialonga, passeggiata enogastronomica tra musica e degustazioni dei prodotti tipici, che attraversa la vallata e i borghi che circondano il capoluogo. Per comprare i biglietti è possibile recarsi all’Ospitalia del Mare di via San Nicolò 1 (adulti 35 euro, 4-12 anni 20 euro, 0-3 anni gratis). Il ritrovo è in piazza Staglieno alle 9 per la consegna dei tagliandi, partenza poi alle 11. Il percorso occidentale, partendo da Levanto, passa dal piazzale della chiesa della Madonna della guardia (100 metri dalla stazione ferroviaria) tocca Fossato, Lizza, Lavaggiorosso, Groppo, Dosso, Casella, Montale, Ghiare e si conclude al circolo ricreativo Anspi ‘Don Casarin’ a San Gottardo. Lungo il percorso si possono visitare antichi mulini, frantoi ristrutturati e cantine private. I piatti proposti dai cuochi si rifanno alla tradizione ligure.