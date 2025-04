Torna il Mentality in Skala

"Questo è il Mentality numero nove: ci teniamo perché è pure il nostro compleanno. La Skaletta compie 31 anni e la festeggeremo con tanti amici. Ospiteremo quattro band foreste e locali, una mostra e un dj set. Cosa aggiungere? Vi aspettiamo, pieni di entusiasmo (dal 1994)!". Lo storico rock club di via Crispi 168, punto di riferimento per tutti gli amanti del genere e non solo, propone per sabato il ritorno di un festival che ha fatto la sua storia: il Punk Rock Mentality.

Grande musica live – e non solo – a partire dalle 22 fino a notte fonda, con un pokerissimo di gruppi che si alterneranno sul palco: Melaskula (pop punk da Massa), le Albicocche Atomiche (kabuki punk dalla Spezia), Latigre (punk rock da Cantù), Bad Frog (punk rock da Codogno). In più, Alessia Maiocchi esporrà le sue opere nell’esposizione ’Mostriciattola’ e Alberto Casonato da Cittadella farà ballare tutti con il suo dj set ’New direction’. Musica – con le grafiche di Riccardo Bucchioni e con la produzione di Macca – per tutti i gusti. Melaskula è un gruppo pop punk nato nel 2022 a Massa dall’idea di Mattia (basso e voce), Andrea (chitarra e voce) e Riccardo (batteria). Insieme hanno trovato il modo di esprimere attraverso sonorità strettamente legate al punk anni Novanta e Duemila le loro emozioni, sentimenti ed esperienze di vita. La loro musica e i loro testi raccontano di dilemmi adolescenziali, primi amori e delusioni che lasciano l’amaro in bocca ma aiutano a crescere. Accordo dopo accordo, però, ecco che ci si rialza in piedi… e si torna a ‘pogare’ più forte di prima. Le Albicocche Atomiche sono, invece, spezzine al 100% e si definiscono ’un quintetto kabuki-post-punk’. I loro temi sono tosti: politica, disagio esistenziale, rancore e rabbia. La formazione è composta da Ernesto Gilioli (cantante, paroliere), Giada Durando (cantante), Lorenza Rebecchi (basso elettrico), Samuele Palma (chitarra elettrica) e Lorenzo Paganini (batteria). La presentazione dei Bad Frog è di poche parole: ’veloci come un mulinello e pungenti come le ortiche’. Dietro c’è una storia più che ventennale, sull’onda di testi apparentemente demenziali capaci di far riflettere. Lino (basso, voce), Dancan ( chitarra, cori), Boss (chitarra) e Martina (batteria) sono i Latigre: punk rock italiano al 100% con due album – ’Latigre’ del 2015 e ’L’altro mondo’ del 2023 – e tre Ep alle spalle. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci.

Chiara Tenca