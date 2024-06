Torna Donato Tedeschi. Sarà nel reparto lunghi

La tre giorni di ‘casting’ da parte di coach Davide Diacci al PalaSprint ha portato i suoi frutti. Per certi versi inaspettati. Il neo tecnico della Tarros pare sia stato favorevolmente colpito da Donato Tedeschi, l’ala-pivot spezzina classe 2001 che torna a vestire il bianconero dopo una sola stagione, esattamente come Josandel Ramòn Ramirez rientrato anch’egli alla ‘base’ dopo un anno in C a Carrara e già ufficializzato la settimana scorsa. Tedeschi, che due stagioni fa ha fatto parte come Ramirez del gruppo artefice della promozione in B interregionale, con i suoi 202 cm di altezza va a rinforzare il reparto lunghi che fino ad ieri era composto unicamente dal capitano Lorenzo Fazio.

"E’ un ottimo giocatore – commenta Maurizio Caluri, direttore sportivo della Tarros –; siamo molto felici che sia tornato con noi, felicità doppia perchè è un talento spezzino. Siamo sicuri che farà molto bene". Nato alla Spezia, dove ha iniziato a calcare il parquet, Tedeschi ha poi avuto diverse esperienze fuori città, a partire dalla formazione nelle giovanili del Basket Ferrara, squadra di serie A. Nella scorsa stagione ha militato a Carrara in Serie C Toscana con il CMC Basket, segnando 11 punti di media e ha già iniziato ad allenarsi agli ordini di coach Davide Diacci che si è già detto molto soddisfatto di questo nuovo giocatore messo a sua disposizione.

Il club dei Caluri prosegue l’esplorazione a tutto raggio nell’allestire la squadra anche su input dello stesso Diacci che avrebbe indicato una serie di profili di giocatori già avuti alle sue dipendenze in Emilia Romagna, soprattutto negli spot di play e pivot, che già conoscono la pallacanestro molto dinamica, a tutto campo e ad alta intensità di gioco sviluppata dal tecnico modenese. La tre giorni di allenamenti al PalaSprint ha portato altri spunti interessanti per coach Diacci tanto da convincere il club a prendere anche altri tre ragazzi: i fratelli sardi Gabriele e Samuele Monaco, classe 2006 e 2008, e Almami Barry Silla, un lungo classe 2005 originario del Mali, portato in Italia da Massimiliano De Santis: un ragazzo dalle incredibili doti atletiche che però è ancora grezzo dal punto di vista tecnico.

Gianni Salis