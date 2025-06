Torna Alive, vivere nella musica. Un appuntamento per i giovani

Fare musica con i giovani, per i giovani, in mezzo ai giovani. "Per questo il nostro slogan e hashtag è ‘Vivi nella musica’", affermano Luciano e Michelangelo Falcone, ideatori e anche organizzatori, insieme alla Società dei Concerti – in collaborazione con il Comune della Spezia – , di ‘Alive’. La seconda edizione della manifestazione, sempre con ingresso gratuito, si svolgerà il 16 luglio in piazza Europa, a partire dalle 21.30. Sul palco tre artisti emergenti, selezionati per talento e originalità: Francesco Paone (in arte Crytical), un rapper e cantautore originario di Pescara già allievo di ‘Amici’ di Maria De Filippi nella stagione 2021/22, Michelangelo Falcone nato e cresciuto alla Spezia, che vive a Milano dove scrive, compone e collabora come autore per diversi artisti, e infine Alessandra Rizzo (in arte Rizzo) una cantautrice emergente che, con la sua energia e la sua originalità, sta conquistando il panorama musicale contemporaneo. La chiusura sarà invece affidata alla special guest Clara, una delle voci più promettenti del panorama nazionale, che con ben due partecipazioni al Festival di Sanremo (ricordiamo tutti ‘Diamanti Grezzi’ e la più recente ‘Febbre’, oltre a ‘Boulevard’ per Sanremo Giovani del 2023), ha conquistato un seguito di oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

"Vogliamo dare un segnale alle nuove generazioni – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini – . A Spezia abbiamo talenti come Michelangelo e spesso ci dimentichiamo di loro, non vogliamo che vadano solo in giro per il mondo, ma che riescano a raggiungere traguardi anche qui. Quest’edizione si terrà in piazza Europa, prevedendo una partecipazione ancora più numerosa". Obiettivo della kermesse è in primo luogo quello di promuovere l’espressione artistica musicale in tutti i suoi generi, offrendo agli artisti la piattaforma e il sostegno di cui hanno bisogno per emergere nel mondo della musica, e in secondo luogo, arricchire e diversificare ulteriormente l’offerta di intrattenimento della rassegna Estate Spezzina. "Sono un insegnante e mi occupo tutti i giorni della formazione artistica e musicale dei ragazzi – dichiara Lorenzo Cimino, presidente della Società dei Concerti – e ho riscontrato una conoscenza importante da parte loro verso le nuove tendenze". Quella che l’anno passato era solo un’idea (ben riuscita) è diventata un progetto importante. "Ogni artista – conclude Michelangelo Falcone – avrà una ventina di minuti a disposizione per farsi conoscere, magari anche parlando di sé in una piccola intervista con il presentatore Ciro Fucci. Poi spazio a Clara in tutta la sua forza".

Marco Magi