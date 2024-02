Tobias, un essere speciale. Intelligente, mite e allegro

Tobias è un bel Labrador Retriver incrocio Pit bull, di sei anni e di taglia media. Se la leggera squadratura della testa richiama la razza canina americana, nell’aspetto e, soprattutto nel carattere Tobias si dimostra invece un perfetto Labrador. I suoi occhi buoni color nocciola e il suo tartufo nero risaltano sul tipico manto color crema, dal pelo corto e liscio, della razza inglese; e sul petto una macchia bianca sfuma sul collo e sull’addome.

La coda, di media lunghezza, si assottiglia verso la punta ed è ricoperta da pelo corto fitto e folto. Sempre gioioso e dinamico, Tobias è un cane intelligente e dal temperamento mite che si dimostra affettuoso e socievole soprattutto con gli amici umani. Ritrovato quattro anni fa abbandonato sul nostro territorio e senza microchip, Tobias è stato accolto presso il canile municipale della Spezia dove i volontari dell’associazione "L’Impronta" se ne prendono amorevole cura; ma dove rischia però di passare in gabbia gli anni migliori della sua vita. Come ogni buon Labrador che si rispetti, Tobias ama fare attività fisica – come belle passeggiate – e di ogni altro genere insieme ai suoi compagni umani. È adatto sia a bambini sia ad anziani che, anzi, preferisce rispetto alla presenza dei suoi simili e dei felini. Ideale per Tobias sarebbe un rapporto esclusivo con i suoi futuri padroni, con i quali poter condividere non solo avventure di gioco e di scoperta ma anche la tranquilla quotidianità.

Alma Martina Poggi