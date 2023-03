"Ti amo tanto da sparire" Giovani in ’corto’ emotivo

di Chiara Tenca Ghosting, orbiting, benching… un vocabolario ampio, fatto di parole anglosassoni la cui traduzione in italiano spiega una serie di nuovi comportamenti in fatto di relazioni amorose. Dalle relazioni ‘chiuse’ senza alcuna spiegazione, ma con una semplice sparizione, all’andarsene, ma senza mai sparire del tutto, impedendo all’ex di staccare definitivamente la spina a un non rapporto, al non riconoscere al partner un ruolo nella relazione. Si tratta di fenomeni sempre più diffusi, tanto che l’Accademia della Crusca ha da poco inserito "ghostare" ("porre fine a una relazione con una persona cessando improvvisamente ogni forma di comunicazione con quest’ultima") nelle parole nuove. Ma cosa c’è dietro a questo ‘pacchetto’ di amore a metà e quanto i nuovi comportamenti hanno una relazione di causa-effetto con il proliferare dei social? A rispondere è Micaela Travaglini, direttrice regionale per la Liguria dell’associazione nazionale pedagogisti clinici. "Il problema è sostanzialmente educativo: abbiamo fallito e non siamo stati in grado di rafforzare le abilità soggettive e di supportare questi talenti". Il problema dei giovani, quindi, sono gli adulti? La bambagia li ha resi incapaci di amare? "Questo è il punto: si tengono i ragazzi al di fuori della realtà e del dolore per tutelarli;...