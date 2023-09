The original film da oggi al Nuovo

Prende il via oggi, al cinema Il Nuovo (in foto Silvano Andreini), la rassegna annuale ‘The Original Film’. Stasera alle 21.15 con la pellicola ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale al cinema, che propone i migliori film di prima visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Lo stesso titolo viene programmato domani e domenica alle 21.15, lunedì e martedì alle 18, mercoledì alle 21. La rassegna si arricchisce del nuovo restauro 4k targato Cineteca di Bologna: ‘Una storia vera’, film del 1999 di David Lynch, lunedì e martedì alle 21, mercoledì alle 18. Ovviamente in versione originale con sottotitoli in italiano. Incastonato tra due capolavori come ‘Mulholland Drive’ e ‘Strade Perdute’, ‘Una storia vera’ svetta per la sua semplicità. Il restauro, supervisionato dallo stesso regista, ha esaltato sia la resa visiva che quella sonora. Anche l’audio è stato infatti rimasterizzato per godere della colonna sonora di Angelo Badalamenti.