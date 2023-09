Terzo lotto, respinto l’ultimo ricorso. Via libera ai lavori della Variante

Via libera dal Consiglio di Stato all’appalto del secondo stralcio del terzo lotto della Variante Aurelia. Nei giorni scorsi, quasi in parallelo alla consegna da parte di Anas dei lavori relativi al terzo stralcio, da Roma i magistrati amministrativi si sono pronunciati sul ricorso presentato dall’azienda che si era classificata seconda nella gara d’appalto da oltre 41 milioni di euro per la realizzzion del tratto compreso tra gli svincoli di Buonviaggio e di San Venerio. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, dopo che già il Tar, lo scorso anno, aveva respinto il primo affondo giudiziario contro Anas per ottenere l’annullamento degli atti di gara. Tra i motivi addotti dalla società ricorrente, quello per cui l’azienda aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere indicato nell’ambito del servizio di monitoraggio ambientale, come fornitore del laboratorio di analisi, una società sulla quale pendeva una violazione fiscale. Il via libera dei giudici di fatto mette la parola fine ai contenziosi nati sugli appalti per la realizzazione del terzo lotto della variante aurelia, assegnati nel corso di questi anni. L’ultima consegna, come anticipato da La Nazione lo scorso 8 settembre, è quella relativa al terzo stralcio, dallo svincolo di San Venerio al raccordo autostradale La Spezia-Santo Stefano. I lavori sono stati affidati alla D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali, che ha offerto un ribasso d’asta del 5,061%, (73.505.447,69 euro oltre agli oneri per la sicurezza pari a 4.518.442,67 euro) che porta la somma complessiva dell’appalto a 78.269.928,56 euro. Da oltre un anno sono in corso i lavori che riguardano il primo stralcio, dalla galleria Castelletti alla galleria Felettino.

Matteo Marcello