Terremoto a San Terenzo: borgata senza direttivo

Terremoto nella borgata marinara di San Terenzo. Sei consiglieri del direttivo hanno presentato le proprie dimissioni, facendo di fatto decadere l’intero organo che guida la borgata. Una decisione senza precedenti nel lericino, le cui motivazioni andrebbero ricercate nello scarso feeling tra la neo presidente della borgata – l’ex giudice del Palio Tiziana Scandale, da pochi mesi alla guida del sodalizio sportivo – e una fetta importante della dirigenza biancoverde. Nelle prossime settimana, l’assemblea dei soci dovrebbe tornare a riunirsi, per votare un nuovo direttivo ed eleggere il nuovo presidente della borgata. Di certo, non è stato un inizio di anno positivo per il San Terenzo, che fino a oggi in questa stagione non è ancora sceso in acqua con nessuno dei propri equipaggi, avendo disertato sia il Trofeo di Natale – in segno di protesta – sia il Trofeo di San Giuseppe. Proprio il San Terenzo è protagonista della diatriba che da oltre un mese si sta consumando nel Lericino, dopo la decisione del Comune di Lerici di sfrattare la Venere Azzurra dalla sua sede storica situata nei pressi del castello di San Terenzo, per consegnarla proprio alla borgata biancoverde: provvedimento, quest’ultimo, che sarà molto probabilmente impugnato dalla Venere.

mat.mar.