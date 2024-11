Terre del Levante ligure è realtà. Nasce la prima Comunità del cibo: "Il nostro faro è l’agribiodiversità"

Per iniziativa di un gruppo di appassionati, produttori e hobbisti agricoli, titolari di piccole attività economiche, è nata a Brugnato il 5 agosto scorso la Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità ‘Terre del Levante ligure’. Hanno atteso a informare il grande pubblico perché erano in attesa del riconoscimento (giunto di recente), da parte della Regione Liguria con iscrizione al Runts, quale associazione di promozione sociale. La nascita di un nuovo soggetto associativo (con sede alla Spezia) è frutto di un confronto fra i promotori avviato fin dal 2023, ed è diretta conseguenza della legge nazionale 194 del 1° dicembre 2015 sulla biodiversità.

Nel caso di ‘Terre del Levante ligure’ l’accordo ha per oggetto in particolare lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse agricole, la realizzazione di filiere corte, la diffusione delle buone pratiche con priorità all’agricoltura biologica e ad ogni forma innovativa rispettosa delle buone prassi, la conservazione e la divulgazione, in particolare alle giovani generazioni, dei saperi tradizionali che si stanno perdendo. L’adesione alla Comunità è libera con piccola quota annuale, contattando la Comunità (che dispone di una sua pagina Facebook), a [email protected].

Nelle settimane scorse è stato eletto il consiglio direttivo, formato dall’ex insegnante Sonia Obici, dalle produttrici agricole Silvia Bonfiglio e Marina, e da Aldo Righetti, artigiano nella vita e artista per passione. "La nuova fase che si apre con la nascita della nostra Comunità – spiega Righetti, eletto presidente – si inserisce in un territorio complesso e con diversa vocazione agricola nel quale lo studio della biodiversità necessita di non essere episodico. Intendiamo preservare, valorizzare e tutelare le specie animali e vegetali presenti all’interno di un comprensorio vasto quale è quello del Levante ligure, creando una rete anzitutto fra le piccole aziende agricole. Per questo abbiamo stipulato recentemente una convenzione di collaborazione tecnico-scientifica con il Crea, Centro di ricerca per la conservazione e valorizzazione della biodiversità dipendente dal ministero dell’Agricoltura. Abbiamo anche partecipato, con esito positivo, ad un primo bando della Regione Liguria destinato alle Comunità del Cibo e avviamo così il nostro programma di attività con un evento programmato per domenica 1° dicembre a Bardellone di Levanto, ospiti dell’azienda agricola con annesso agriturismo degli Olivi dal titolo ‘A tavola con la Comunità del Cibo’".

Marco Magi