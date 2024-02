"Terminus Cafè: un mese di musica dal vivo a La Spezia"

Anche nel mese di febbraio proseguono gli appuntamenti con la musica dal vivo al Terminus Cafè. Nel locale di via Paleocapa, che ha intrapreso da diverso tempo il suo percorso live, il primo appuntamento del mese sarà, in via del tutto eccezionale, spostato al venerdì (e non il consueto giovedì). Dunque domani, a partire dalle 21, si esibirà un giovanissimo terzetto spezzino, il Temae Trio. Si tratta di un progetto artistico inedito con influenze r&b, soul, funk e pop. Si dedicherà all’esecuzione di un repertorio pop internazionale, che saprà sicuramente coinvolgere il pubblico presente. Come per ogni serata di live at Terminus, è gradita la prenotazione al numero di telefono 0187 713210. Il programma proseguirà, sempre di giovedì, l’8 con il Giacomo Ciardi Trio, poi il 15 con LaManu, il 22 con Manuela Bollani alla voce, Marco Cattani alla chitarra, Roberta Brighi al basso e Michele Vannucci al batteria, per chiudere il 29 febbraio con i Dualiber.