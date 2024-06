Tequila, distillato d’amore. Una cucciola tutta simpatia

Tequila è una cucciola meticcia di soli 9 mesi, che da 3 si trova ospite, a seguito di regolare rinuncia per impossibilità del precedente proprietario a occuparsene, presso il canile municipale della Spezia di via del Monte in località San Venerio. Di futura taglia media, il suo denso manto a pelo raso è bicolore: bianco nella parte inferiore e color cioccolato il mantello. Il suo guardo attentissimo è reso ancor più espressivo da due caratteristiche sopracciglia bionde. Tequila, slanciata nel fisico, proprio come il suo nome è un vero distillato, non di agave blu, ma di vitalità: ha infatti energia da vendere e per questo ama soprattutto esplorare e giocare anche se , come sottolineano i volontari dell’ associazione ’L’Impronta’ che se ne occupano amorevolmente, diventa assolutamente disciplinata e ordinata durante le passeggiate al guinzaglio al di fuori della struttura.

Il suo carattere curioso, estroverso e soprattutto mite, la porta a essere estremamente buona e socievole con tutte le persone che incontra e di cui ricerca il contatto e l’affetto. Analogamente, questa sua mitezza la rende compatibile con gli altri suoi simili. La stessa cosa non si può dire al momento per i felini, il cui approccio è ancora da valutare. Proprio per questa sua caratteristica di grande docilità Tequila è un cane adatto sia a bambini che a persone anziane che ancora desiderano fare passeggiate all’aperto. Naturalmente, è perfetta anche come compagna di vita e avventura di singoli proprietari.

Alma Martina Poggi