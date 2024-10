Tensione fra giovani alla movida. Intervengono polizia e carabinieri

A incendiare gli animi a quanto pare è stato anche qualche bicchiere di troppo: dalle parole non si è passati ai fatti solo per il pronto intervento sul posto delle pattuglie di polizia e carabinieri, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti alla vista delle furibonde liti scoppiate sabato sera in piazza Bastione (e in zone limitrofe) fra alcuni giovani. Urla, insulti, minacce, poi alla vista dei lampeggianti blu delle forze dell’ordine, i ’contendenti’ hanno deciso, ragionevolmente, di seppellire l’ascia di guerra e finirla lì. Per precauzione le auto di polizia e carabinieri sono rimaste in zona a lungo, proprio per scongiurare il ripetersi di ulteriori episodi sopra le righe. Alla fine non si registrano feriti nè provvedimenti a carico dei protagonisti delle liti.