Nello spezzino l’incredibile mareggiata: onde alte sette metri

La Spezia, 3 novembre 2023 – Vento forte e mareggiate stanno creando problemi su tutto il litorale spezzino dalla Riviera alla Val di Magra: a Porto Venere l'acqua ha invaso le strade sia nel comune capoluogo che nella frazione Le Grazie.

In Val di Vara a Calice al Cornoviglio, sono state evacuate una ventina di persone, strade allagate a Brugnato, in Riviera chiuse le gallerie fra Deiva e Moneglia. La forte mareggiata ha trascinato sulla spiaggia di Marinella quintali di legno portato dai fiumi in piena