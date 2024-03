Tellaro dalla A alla Z all’Oratorio ’n Selàa

Verrà presentato domani, alle 16, all’ex Oratorio ‘n Selàa di Tellaro, il libro ‘Tellaro dalla A alla Z - Impressioni di una ‘foresta’’ scritto da Antonella Vanara. Si tratta di un repertorio alfabetico in cui sono declinate le emozioni dell’autrice, una piemontese innamorata di Tellaro, che ha deciso di trascorrere nel borgo lunghi periodi dell’anno. Vanara, in quella location su una terrazza tra i caruggi, è accompagnata in questo suo percorso di sguardi e di sentimenti dalle foto del marito Paolo Campasso. Tellaro, estrema frazione orientale del Comune di Lerici, è un gioiello incastonato tra vicoli e piazzette sul mare, ed è da sempre meta di artisti e scrittori ammaliati dal fascino di questo borgo medievale a picco sul mare. L’incanto di questo splendido borgo marinaro è accresciuto dalla leggenda di un grosso polpo che si dice salvò la popolazione da un attacco dei Saraceni suonando le campane della chiesa. Il ricavato delle offerte per i libri verrà devoluto alla Mutuo Soccorso di Tellaro – che organizza l’evento – per finanziare lavori urgenti e necessari della propria sede sociale.