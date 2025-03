Tecnico informatico all’Asl. Domande entro il 6 aprile

L’Azienda Socio-Sanitaria Ligure 5 di La Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 tecnico informatico. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario il possesso di specifici titoli di studio, nelle classi di informatica, ingegneria informatica o ingegneria dell’informazione, per i dettagli si rimanda alla lettura del bando.

La selezione prevede il superamento di prova scritta, prova pratica e orale su argomenti essenziali nel profilo oggetto del concorso. La domanda va presentata entro il 6 aprile dal portale https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it.

Per ulteriori informazioni sul concorso pubblico è possibile contattare direttamente L’Azienda Socio-Sanitaria Ligure 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio selezione del personale dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia – telefono 0187-533543. Sul sito www.asl5.liguria.it è possibile prendere visione del testo integrale del bando di concorso.