Tecnici sanitari e funzionari a tempo indeterminato

L’Asl 5 di La Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti di tecnico sanitario di radiologia medica, ruolo sanitario, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato. Per partecipare è necessario il possesso della laurea abilitante alla professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica oltre all’iscrizione all’Albo Professionale di competenza degli esercenti le professioni sanitarie. La domanda deve essere inviata entro il 2 giugno tramite il sito http:www.asl5.liguria.itIstituzionaliConcorsieMobilitaConcorsi.aspx. Per maggiori informazioni sui requisiti specifici richiesti e sul concorso, è possibile contattare l’azienda sanitaria dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda telefono 0187 533519. La selezione prevede una prova scritta su soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti la materia e le specificità del profilo. Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualifica. Prova orale: su materie di cui alla prova scritta e pratica nonché su elementi d’informatica e inglese