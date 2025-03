Teatro Ragazzi, viaggio ’Offline’ alla scoperta dell’esperienza digitale

Uno spettacolo in cui un cantautore, un’illustratrice e un attore conducono per mano il pubblico alla scoperta dei meccanismi profondi, che determinano la nostra esperienza digitale. È la nuova tappa della stagione del Teatro Ragazzi che porta in scena domani mattina, alle 9.30, al Teatro Civico, ‘Offline’, per ragazzi sopra i 10 anni, presentato dalla Compagnia dei Somari e AriaTeatro. Uno spettacolo di e con Klaus Saccardo con le illustrazioni dal vivo di Giorgia Pallaoro e la musica dal vivo di Candirù.

Se da un lato le nuove tecnologie stanno portando importantissime rivoluzioni in ogni ambito produttivo e comunicativo, dall’altro stanno imponendo un modello sociale di isolamento. ‘Offline’ vuole essere una bussola per orientarsi all’interno del nuovo mondo digitale in cui siamo sempre più immersi, un piccolo faro per far luce sugli aspetti più oscuri delle nuove tecnologie, una riflessione sui rischi e sulle potenzialità degli strumenti che in maniera sempre più pervasiva determinano e modificano il nostro comportamento.

Il lavoro parte da una rigorosa raccolta di esperienze, testimonianze e studi scientifici. In uno spazio di suoni e immagini in continuo movimento, diversi personaggi affollano con il loro vissuto uno spazio narrativo capace di incantare con la forza dell’analisi della realtà. La Compagnia dei Somari è una formazione nata in seno all’associazione AriaTeatro, composta da professionisti attivi nell’ambito del teatro e della letteratura dedicata alle nuove generazioni. Il teatro viene inteso come un luogo di incontro, di relazioni ed esperienze di vita, prima ancora che come performance. La produzione punta a realizzare spettacoli al contempo godibili e profondi, capaci di indagare su tematiche rilevanti attraverso un linguaggio prevalentemente gestuale.

Biglietti al botteghino del teatro aperto dalle 8.30 alle 12. Ulteriori informazioni contattando il numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi