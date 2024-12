Teatro e circo contemporaneo, Natale e Santo Stefano con il Trac

Continua con lo spettacolo di Natale e Santo Stefano la seconda edizione di Trac Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23. Il pomeriggio di Natale, alle 18.30 (in replica il 26 dicembre allo stesso orario) lo chapiteau allestito al Pin, nei giardini storici di viale Mazzini ospiterà tre compagnie in uno spettacolo di varietà circense irripetibile, solo per Trac Festival, tra clownerie magiche, musica acrobatica ed equilibrismo mozzafiato.

In scena le clownerie magiche e comiche di Tino Fimiani, le sorprendenti e assurde danze acrobatiche unite ai canti polifonici della compagnia francese La Boca Abierta e l’equilibrismo travolgente e mozzafiato su slackline di Pietro Barilli. Un direttore del circo presenta i numeri in un cabaret d’altri tempi. Tino Fimiani – clown stralunato, illusionista illuso e ingenuo ventriloquo – oltre alla lunga esperienza nel duo Lucch&ttino insieme a Luca Regina e a diverse collaborazioni con Arturo Brachetti, intraprende la via dell’attore solista con uno spettacolo dove miscela sapientemente giocoleria, equilibrismo, magia, pickpocket e una comicità allo stesso tempo semplice e raffinata, colta e popolare, adatta a qualsiasi tipo di pubblico e situazione.

La Boca Abierta è una compagnia creata da Anne Kaempf e Lior Shoov. La bocca spalancata, per lasciare uscire liberamente l’aria, il canto, le parole. Per la loro ultima creazione si sono uniti alla compagnia Valentin Bellot e Matthieu Beaudin, artisti dal background multidisciplinare. Infine, Pietro Barilli, artista circense che si sta preparando a collaborare con la compagnia Cirkus Cirkör e a intraprendere una nuova creazione insieme alla compagnia Circo El Grito.

Lo spettacolo dura un’ora e un quarto e il biglietto costa 10 euro (ridotto a 7), acquistabile oggi dalle 8.30 alle 12 al botteghino del Teatro Civico o alla biglietteria del Pin dalle 17. Info: 0187 727521 o a [email protected].

m. magi