Teatro contemporaneo Casali e Alberici al Dialma

È soprattutto disarmante ‘Diario di un dolore’, lo spettacolo di Francesco Alberici. Un’autofiction ironica e graffiante e una messa a nudo originale e autentica, prodotta dagli spezzini Scarti (Centro di produzione teatrale d’ innovazione) con Tpe -Teatro Piemonte Europa. Verrà presentata per la prima volta a ‘FuoriLuogo12’ domani, alle 21.15 al Dialma Ruggiero di Fossitermi. In ‘Diario di un dolore’, progetto realizzato con la collaborazione di Astrid Casali, Ettore Iurilli ed Enrico Baraldi, si affronta il tema di come si può raccontare il proprio dolore senza il sospetto di star tradendo se stessi e la propria intimità. Come si rappresenta il dolore e quali sono i limiti nella possibilità di raccontarlo? La propria biografia può diventare l’oggetto della messa in scena senza il rischio che venga usata a fini spettacolari? Un regista chiede alla sua attrice di lavorare a una messa in scena che affronti il tema del dolore, a partire da ‘Diario di un dolore’ di Clive S. Lewis (pubblicato nel 1961 sotto lo pseudonimo di N.W. Clerk). Staccandosi sempre più dal libro (che racconta la sua reazione alla morte della moglie) e dall’idea di metterlo in scena, emergono le domande che divengono il centro di un altro, inaspettato, spettacolo. Una piccola perla del teatro contemporaneo, e che sarà a fine giugno a Milano e poi a luglio in numerosi festival estivi. Francesco Alberici (in scena con Astrid Casali), premio Ubu 20202021 come miglior attore under35, lavora da tempo con DeflorianTagliarini, non ultimo mettendo in scena ‘Chi ha ucciso mio padre’, pamphlet autobiografico dell’enfant prodige Édouard Louis. Info e biglietteria: 333 2489192 o a [email protected]

Marco Magi