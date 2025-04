Sedicimila spettatori al Teatro Civico, chiusa la stagione di prosa

La Spezia, 17 aprile 2025 – Con il capolavoro di Eugene O’Neill 'Lungo viaggio verso la notte' diretto e interpretato dal maestro del Teatro italiano Gabriele Lavia, si è conclusa la Stagione di Prosa in abbonamento 2024/2025 del Teatro Civico della Spezia sotto la direzione artistica di Alessandro Maggi.

“La Stagione di Prosa in abbonamento si è conclusa con un ottimo risultato: circa 16.000 spettatori e 844 abbonamenti sottoscritti, in crescita rispetto ai 787 dello scorso anno – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Un segnale chiaro di una partecipazione crescente e di un pubblico sempre più affezionato, che ha potuto assistere anche quest’anno ai migliori spettacoli in circolazione, con grandi nomi del panorama teatrale nazionale, tra attori, artisti e comici. Anche la stagione Extra Abbonamento, ancora in corso fino a metà maggio con grandi eventi in programma tra cui lo spettacolo 'Cirilli and Family' del comico Gabriele Cirilli venerdì 18 alle 21, 'Alla ricerca dell’uomo ragno' di Mauro Repetto, ex componente degli 883, il 30 aprile alle 21 'L’incerto confine tra ragione e follia' del filosofo e saggista Umberto Galimberti il 7 maggio alle 21, sta riscuotendo grande interesse, e lascerà successivamente spazio una ricca programmazione estiva che animerà la città con eventi per tutti: dal Festival del Jazz al La Spezia Estate Festival, dai Concerti in piazza Europa a molte altre iniziative. Quella appena conclusa è stata anche la prima stagione ospitata in un Teatro Civico completamente rinnovato, con nuove poltrone e un restyling degli interni che lo ha reso più confortevole e accogliente. Un intervento importante che conferma la centralità del Teatro nel panorama culturale spezzino e ne rafforza il ruolo come punto di riferimento per ospitare spettacoli di rilevanza nazionale e internazionale. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa Stagione, oltre alle compagnie e ai professionisti che hanno scelto La Spezia”.

Un grande successo per una Stagione, riconosciuta come tra le migliori nei teatri italiani, che ha visto nella sua programmazione artisti, registi, dramaturghi tra i più prestigiosi a livello nazionale e non solo, tra i quali: Pablo Remòn, Silvio Orlando, Alessandro Serra, Giuseppe Battiston, Raphael Tobia Vogel, Andrea Chiodi, Tindaro Granata, Peter Stein, Gabriele Russo, Natalino Balasso, Michele di Mauro, Galatea Ranzi, Valeria Solarino, Vittorio Franceschi, Valentina Picello, Rosario Lisma, Claudio Tolcachir, Gabriele Lavia e tanti altri.

Alla fine del mese di marzo si era inoltre conclusa la Stagione Teatro Ragazzi che ha ricevuto un fortissimo apprezzamento da parte delle scuole del territorio provinciale e non solo.

La direzione artistica del Teatro Civico ringrazia artisti, spettatori, scuole per aver condiviso la grande magia vissuta in questi mesi e dà appuntamento alla prossima stagione.