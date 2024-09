Teatro Astoria, una stagione al top. Vernissage con la Placido e ’1984’

Sette appuntamenti di prosa, oltre agli immancabili spettacoli delle realtà del territorio e per le famiglie. Definito il cartellone per la nuova stagione del Teatro Astoria di Lerici. A cominciare dal 12 novembre, con il vernissage affidato allo spettacolo ‘1984’ di George Orwell in un nuovo adattamento di Robert Icke e Duncan Macmillian nella traduzione di Giancarlo Nicoletti, che ne ha curato anche la regia. Protagonisti Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri.

Un bel dramma giudiziario, il 16 dicembre, ne ‘Il Testimone d’accusa’ di Agatha Christie nella traduzione di Edoardo Erba e la regia di Geppy Gleijeses con Vanessa Gravina e Giulio Corso. Nel nuovo anno, il 10 gennaio, in scena ‘Age Pride’ di Lidia Ravera, regia di Emanuela Giordano, con Alessandra Faiella e Chiara Piazza al violoncello Si passa al 15 febbraio con ‘La Madre’ di Florian Zeller, regia di Marcello Cotugno con Lunetta Savino ed Andrea Renzi, per indagare sul tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento. Giovedì 20 febbraio è la volta de ‘Una Giornata qualunque’ di Dario Fo e Franca Rame con la regia e ideazione scenica di Stefano Artissunch con Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch, e le musiche di Banda Osiris, per una commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili. A fine mese, il 28 febbraio, ‘Pirandello Pulp’, regia di Gioele Dix con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, in un’ incredibile messa in scena del grande classico di Pirandello ‘Il gioco delle parti’. Si chiude l’11 marzo con ‘Il Giocattolaio’ di Gardner McKay con la regia di Enrico Zaccheo con Francesca Chillemi e Kabir Tavani. Nel cartellone dell’Astoria, inoltre, anche le rassegne dedicate ai più piccoli ed alle famiglie: per ‘Infanzia a teatro’, quattro appuntamenti dedicati alla scuola. È il mondo interiore il protagonista assoluto di quest’anno; in calendario ‘Ti Vedo. La leggenda del Basilisco’, ‘La Dea del Cerchio’, ‘Prendere il Volo’ e ‘Nella Rete’. Per ‘Tutti a Teatro’, l’appuntamento pensato per le famiglie, lo spettacolo ‘La soffitta di Chopin’. Confermata anche la rassegna ‘Lerici in Palcoscenico’ e lo spettacolo di Natale ‘Pippi Calzelunghe’, oltre al tradizionale concerto di Capodanno. In calendario anche lo spettacolo gratuito ‘Artemisia Gentileschi, la forza del dolore’, il 25 novembre, nella giornata contro la violenza sulle donne. I rinnovi degli abbonamenti possibili dal 14 ottobre mentre la vendita dei nuovi abbonamenti partirà il 22 ottobre e chiuderà l’8 novembre. Info al 348 5543921, dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Marco Magi