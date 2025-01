Tasse comunali e parcheggi. Nuova vita per l’ex caserma. Aprono Atc e Spezia Risorse

Un palazzo storico che nel tempo ha svolto varie funzioni fino all’ultima di caserma della polizia municipale. Dopo oltre un anno di lavori la struttura di via la Marmora è stata riaperta per ospitare i due nuovi coinquilini: gli uffici di Spezia Risorse e Atc mobilità e parcheggi. Da lunedì, una volta sistemati gli ultimi ritocchi, sarà aperto al pubblico lo spazio riservato a Spezia Risorse rappresentato all’inaugurazione dall’amministratore delegato Davide Piccioli, mentre probabilmente a marzo, inizierà il percorso Atc mobilità e parcheggi presente con il direttore generale Davide Sciurpa. Un investimento, come ricordato dal sindaco Pierluigi Peracchini, di oltre 1 milione di euro, per restituire vita allo stabile e garantire uno spazio accogliente sia al personale che alla cittadinanza. "Oltre a rafforzare – ha chiarito il primo cittadino – la presenza delle istituzioni nel quartiere Umbertino con l’obiettivo di renderlo sempre più bello, funzionale e dinamico". Lo spazio Atc sarà al piano terra dove verranno aperti gli uffici dell’agenzia della mobilità, segnaletica stradale, ufficio gare e appalto, i tecnici parcometristi e gli ausiliari della polizia municipale. Spezia Risorse, da poco trasferita da via Pascoli, avrà a piano terra le aree aperte al pubblico, la riscossione, servizi di accertamento e area legale. Al piano superiore gli uffici della direzione e area amministrativa e finanziaria. All’inaugurazione hanno presenziato i vertici civili e militari cittadini, amministratori comunali spezzini ma anche i sindaci Roberto Valettini di Aulla, Alessandro Silvestri (Luni), Federica Pecunia (Calice al Cornoviglio) e Paola Michelini (Provincia Massa Carrara) soci di Spezia Risorse. Il progetto di riqualificazione, che come specificato dal sindaco Peracchini ha avuto un percorso non certo agevole tenendo conto della costruzione non certo recente dell’immobile, è stato realizzato da Edielle in coordinamento con Ballocchi Impianti per gli impianti di condizionamento per un intervento complessivo di 1 milione di euro. "E’ il raggiungimento – ha spiegato l’assessore Manuela Gagliardi – di un importante obiettivo per la nostra amministrazione che ha scelto di recuperare un immobile pubblico di valore per ospitare in un unico luogo gli uffici di due società partecipate che svolgono funzioni collegate. Un sentito ringraziamento è rivolto agli amministratori di Spezia Risorse e Atc che hanno condiviso con noi questo progetto".

