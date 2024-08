Tarros, staff tecnico al top. E abbiamo i fratelli Monaco

È sicuramente da oltre 40 anni una delle figure più conosciute all’interno del mondo cestistico spezzino. Prima come giocatore nelle serie minori (Crdd), poi come coach (Tarros in C1 maschile e Cestistica Spezzina in A1 e A2 femminile), ed oramai da diversi anni oltre che come responsabile della Scuola Basket Diego Bologna, società satellite dello Spezia Tarros, anche come preparatore atletico. Così dopo tante novità e alcuni ritorni tra i giocatori e dopo aver affidato la prima squadra a coach Davide Diacci, si va completando anche lo staff tecnico dello Spezia Basket Tarros per la prossima stagione ed il preparatore fisico della squadra sarà proprio Massimiliano De Santis, che resta, confermatissimo, nello staff bianconero con questo ’nuovo’ ruolo. Già nell’anno dell’approdo alla B Interregionale aveva guidato e impostato la preparazione atletica della squadra, affidata poi al giovane Marco Randisi, con grandi risultati; lo stesso è avvenuto nella scorsa stagione. Nel prossimo campionato, invece, Marco Randisi seguirà le giovanili e Massimiliano De Santis sarà il preparatore della prima squadra. "Ringraziamo Marco per il lavoro svolto e la professionalità – afferma il ds bianconero Maurizio Caluri – e siamo sicuri che farà molto bene anche con le giovanili. Massimiliano, invece, sta già lavorando con la prima squadra, insieme a coach Diacci, per la programmazione del lavoro da svolgere, e tra loro c’è grande sinergia". Ma è sul fronte di talent-scout De Santis che ha messo a segno un doppio colpo molto importante. Ha infatti portato alla Spezia i fratelli sardi Monaco, provenienti dal Santa Croce Olbia: Gabriele, classe 2006 (Under 19 e DR2 con oltre 25 punti di media) e Samuele, classe 2008 (U17 eccellenza 20.5 punti di media, U19 e DR2) disputeranno i giovanili e saranno anche aggregati alla prima squadra. Altro risultato è l’arrivo poi di Almamy Barry Sylla, 19enne del Mali di 207 cm, un talento vero, con fisicità e doti da serie A tanto che andrà in prestito a Trento per giocare in U19 eccellenza e Next Gen. "Siamo davvero contenti del lavoro che sta svolgendo Massimiliano", conclude Maurizio Caluri.

Gianni Salis