Tarasconi al Ceparana

Il Ceparana, che oggi apre la nuova stagione calcistica con un sontuoso camp per chiunque voglia avvicinarsi o affinarsi al calcio, non si scorda della Prima squadra. Diradatasi la prospettiva di un ripescaggio in Prima Categoria, si riparte dalla Seconda dopo la recente retrocessione, ma il nuovo allenatore sembra dìre mica poco circa le intenzioni rossonere. Sarà infatti Marco Tarasconi, trainer dalla enorme esperienza locale e vecchia gloria (come attaccante) di uno Spezia in cui fu protagonista anche di un ritorno dall’allora Serie C2 alla C1 negli Anni Ottanta, ad assumere la guida tecnica della Prima squadra ceparanese. Non è soltanto per via di quello del macedone Zoran Djorgev, che pur sta illuminando il settore giovanile, insomma se al "Cipriano Incerti" si fanno di questi tempi nomi grossi.

Casa, struttura e riscatto, i fattori determinanti ai fini della scelta?

"Tanto per cominciare, per essere sinceri, sì ha la sua importanza lo stesso fatto che allenerò a casa. Comunque non si può disconoscere la voglia di rivalsa di una società che scalpita per riprendere a salire pure con la 1.a squadra, aspetto di cui quanto pur si va allestendo a livello di vivaio rende solo parzialmente l’idea".

Cosa manca agli "adulti" per ripartire in quinta?

"Credo che lo zoccolo duro costituito dai veterani, nonché fedelissimi del club abbia ancora molto da dire. Poi il tutto va magari integrato con qualche giovane interessante che porti pure una certa dose di entusiasmo, poiché sotto quest’ultimo aspetto, il cosiddetto spogliatoio va forse un pochino rifondato".