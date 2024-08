Tanta Toscana per la Fezzanese. I verdi sono inseriti nel gruppo E

Ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato ufficialmente la composizione dei nove gironi di serie D. La Fezzanese, da sua richiesta, a differenza della scorsa stagione che era inserita nel girone A è stata collocata nel girone E con una parte di toscane. Per essere precisi il girone si compone di diciotto squadre con oltre ai fezzanoti dodici toscane nell’ordine Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Siena, Terranuova Traiana, tre umbre Foligno, Orvietana e Sporting Club Trestina, due laziali Flaminia Civitacastellana e Ostia Mare Lido. Sorprende l’esclusione del Tau Altopascio inserito nel girone D dato che fa parte della provincia di Lucca come il Ghiviborgo ed il Seravezza. Un girone comunque molto difficile ma stimolante con la presenza di grossi centri e dal passato tra i professionisti come Livorno, Siena, Poggibonsi, Montevarchi, Figline e Gavorrano. I verdi che ricordiamo rappresentano un piccolo borgo del Comune di Portovenere cercheranno di ben figurare in un campionato altamente competitivo che avrà il suo inizio l’8 settembre. Fezzanese che il 1 settembre inizierà ufficialmente la stagione con la disputa del primo turno di Coppa Italia che si svolgerà in partita secca al ‘Riboli’ di Lavagna dove affronterà la Lavagnese. In vista di questi impegni continua la campagna di rafforzamento della compagine del presidente Arnaldo Stradini con l’ingaggio di due giovani nell’ordine Nicola Mulattieri, fratello di Samuele calciatore del Sassuolo, centrocampista classe 2004 proveniente dalla Lavagnese ed ex primavera del Frosinone e di Emanuele Smecca attaccante classe 2003, fezzanoto doc, ex San Marco Avenza promozione toscana ma con trascorsi nella Fezzanese stessa e nelle giovanili della Carrarese. Il quale afferma: “Sono veramente felice di essere tornato a casa. Colgo l’occasione per ringraziare il club per avermi concesso nuovamente la possibilità di vestire la maglia del mio paese. Darò tutto per aiutare la squadra”. Paolo Gaeta