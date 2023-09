Talk, stand up comedy e drag show Al Pin cala il sipario sul Pride 2023

Un evento, il ‘La Spezia Pride Closing party’, che farà calare il sipario sulla stagione Pride 2023. Appuntamento stasera, dalle 19, con l’organizzazione di Raot - Rete Antiomofobia e Transfobia, al Pin, con ospiti nazionali di eccezione: Immanuel Casto e Romina Falconi (con l’attesa tappa di ‘Insegnami la vita tour’), Sofia Gottardi (in un monologo comico), Dania Piras e Barbara Centrone, Robyn Folie, Christine La Croix (nei drag show) e Sharon Ops (per il dj set fino alle 2). La serata prevede un alternarsi di talk, stand up comedy, concerto, drag show e dj set, con un unico fil rouge: partendo dal tema della ‘NarrAzione’, che ha accompagnato tutti gli eventi del La Spezia Pride 2023, l’approfondimento in questo caso verterà sui temi delle neurodivergenze e del legame trasversale con la comunità Lgbtqia+. "La grande sfida – spiega Bianchini, presidente di Raot – è coniugare temi di importanza sociale e politica con momenti ludici e di divertimento, in spazi che siano sicuri per tutte le persone della comunità Lgbtqia+ e non solo". Da qui la volontà e l’esigenza di affrontare un tema così importante come quello della neurodiversità.

m. magi