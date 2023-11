Taglia 61 alberi senza permesso: denunciato un boscaiolo

Varese Ligure, 21 novembre 2023 - I carabinieri forestali, al termine di un’attività mirata a contrastare il disboscamento illegale in Val di Vara, hanno denunciato un boscaiolo per il reato di deturpamento di bellezze naturali in quanto è stato accertato che l'uomo abbia tagliato 61 piante di cerro pari a circa 272 metri cubi di legname, su una superficie di circa novemila metri quadrati, senza autorizzazione del settore ispettorato agrario della Regione Liguria all’interno di un bosco in località Chiappa, nel Comune di Varese Ligure.

Per la mancata autorizzazione e il conseguente danno al bosco in violazione alle prescrizioni di massima di polizia forestale, il trasgressore era già stato sanzionato con due verbali amministrativi per un importo totale di oltre 7mila euro.

Marco Magi