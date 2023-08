Super mancia da “Miky“ Sceicco lascia 1800 euro al personale del ristorante

Lo sceicco lascia ai dipendenti di un ristorante di Monterosso al mare una mancia di 1800 euro. È stato il suo modo di ringraziare per una cena decisamente di suo gusto tra gamberoni rossi, acciughe e linguine con calamaretti e vongole. È accaduto nei giorni scorsi al ristorante Miky, segnalato anche nella guida Michelin, dove lo sceicco ha cenato con un seguito di circa venti persone. Prima di scendere dal suo superyacht di 150 metri ha mandato i suoi chef in avanscoperta. "Poi è venuto a cena la sera stessa con una ventina di persone – ha raccontato Sara Defino, la titolare del ristorante che appartiene alla sua famiglia da generazioni –. È stata una grande soddisfazione confrontarci con i due chef che sono venuti a vedere il ristorante, decisamente un’ esperienza molto particolare e insolita.

C’è stato un bello scambio culturale tra chef, loro erano uno arabo e uno giapponese perchè lo sceicco ama molto la cucina giapponese. Hanno voluto assaggiare tutti i nostri piatti e con il nostro chef c’è stato un bel riscontro. Insomma davvero tanta soddisfazione quando alla fine della cena, lo sceicco ha voluto congratularsi con noi e con tutto il nostro personale. E iI suo entourage ci ha fatto fatto notare che il principe non esce sempre così sorridente dai locali in cui va". La cena risale a qualche giorno prima di Ferragosto. I due chef sono scesi un po’ prima dallo yacht e sono rimasti nel locale alcune ore seguiti dallo staff per provare tutte le pietanze. E così tra un assaggio di un antipasto e l’altro sono stati serviti i gamberoni rossi di santa Margherita Ligure, acciughe di Monterosso, ravioli con ripieno di seppioline in zimino, linguine con calamaretti e vongole e crema liquida di focaccia. Ovviamente non è mancato neppure l’assaggio di pesto. E alla fine il lavoro del personale è stato riconosciuto dapprima con i complimenti dello sceicco che si è congratulato con dipendenti e titolari e infine la lauta mancia che è arrivata tramite app.