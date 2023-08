Suono del tempo Serata d’organo

La rassegna "Il Suono del tempo" organizzata dall’associazione musicale César Franck fa tappa stasera alla chiesa di Santo Stefano Magra. Si esibirà alle 21.15 Luciano Zecca organista contitolare della Basilica collegiata di San Nicolò in Lecco che ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio "G.Verdi" di Milano diplomandosi in composizione principale con G. Giuliano e in organo e composizione organistica con L. Benedetti. Ha svolto attività didattica nei Conservatori statali svolgendo contemporaneamente un’intensa attività concertistica in Italia e in tanti paesi in Europa, Asia e Ameria nella vesti di solista. Proporrà questa sera a Santo Stefano Magra musiche di Clérambault, Purcell, Galuppi, Haydn, Valeri, Nardetti, Petrali, Moretti, Pierné e Dubois. L’ingresso è libero. Il prossimo appuntamento della rassegna è sabato 9 settembre alle 21.15 alla Concattedrale di Santa Maria Assunta a Pontremoli.