Sulla strada verso il mare una discarica a cielo aperto

Una terra di confine ormai diventata una perfetta discarica abusiva. Gli automobilisti "incivili" passano e scaricano velocemente soprattutto la sera senza nessun controllo andando a aumentare la montagna di sacchi di rifiuti su via Marinella, strada di collegamento tra l’Aurelia e il mare condivisa tra i Comuni di Sarzana e Luni. Da qualche tempo la situazione è diventata insostenibile e lo spettacolo, oltre ai cattivi odori, è davvero censurabile. "Non è soltanto una questione di decoro urbano – protesta Massimo Marcesini vice sindaco del Comune di Luni – ma di igiene pubblica. In piena estate con queste temperature è inconcepibile che venga lasciato sulla strada un quantitativo di immondizia del genere. Senza poi considerare la presenza di roditori e insetti che stazionano nei paraggi". Si è iniziato con qualche sacchetto, non rimosso, per attirare come una calamita gli scaricatori che hanno individuato la zona e imitano il malcostume. "Abbiamo sollecitato più volte l’intervento – conclude Marcesini – e sarebbe opportuna una risposta tenendo conto anche della presenza ancora notevole di turisti nella zona anche di Marinella".