Sul podio sir John Eliot Gardiner

Al Teatro Carlo Felice di Genova sir John Eliot Gardiner, stasera alle 20, sale sul podio con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova e Simon Zhu al violino per l’appuntamento ‘Beehtoveniano’. Nel programma musiche di Ludwig Van Beethoven (Ouverture Coriolano op. 62 e Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93) e Robert Schumann (Concerto per violino e orchestra in re minore). Fondatore e Direttore artistico del Monteverdi Choir, dell’Orchestre Révolutionnaire et Romantique e degli English Baroque Soloists, Sir John Eliot Gardiner è uno dei protagonisti della vita musicale odierna, apprezzato in tutto il mondo per le sue interpretazioni innovative e dinamiche. E’ospite regolare delle più prestigiose orchestre internazionali, quali London Symphony, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Royal Concertgebouw e Berliner Philharmoniker. Biglietti disponibili al botteghino oppure sulla piattaforma Vivaticket.