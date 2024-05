Successo e solidarietà alla manifestazione delle donne e vetture d'epoca a La Spezia

Un vero successo, come sempre, l’annuale manifestazione dedicata alle donne ed alle vetture d’epoca organizzata dal Cams (Circolo auto e moto storiche della Spezia) con il patrocino dei Comuni della Spezia e di Massa, in collaborazione con il Gruppo motori Storici di Massa Carrara. Quindici donne, a bordo di altrettante bellissime auto storiche, si sono cimentate prima in una prova di regolarità non competitiva, sul percorso tortuoso che porta da Pagliari a Pitelli, cercando di rispettare al centesimo la tabella di marcia; dopodiché hanno raggiunto la centralissima piazza Aranci a Massa dove hanno effettuato una prova di abilità superando le varie difficoltà del percorso davanti a un pubblico numeroso e in presenza dell’assessore locale Monica Bertoneri, che ha aperto le fila con una Fiat 600D. Nel pomeriggio l’assessore spezzino Giulio Guerri, ha proceduto alle premiazioni e ha ringraziato il Cams per l’organizzazione dell’importante evento, con la doppia valenza di promuovere la cultura storica e di sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne. Parte della quota di partecipazione e un contributo del Cams, infatti, sono stati destinati al Centro antiviolenza Irene, di cui il Comune della Spezia è capofila gestionale. Dopo i complimenti a tutte le partecipanti, ecco le vincitrici: al primo posto si è piazzata Roberta Raggi su una Porsche 911 Cabrio, dietro di lei Maria Chiara Moretti su una Maserati Biturbo, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzata Alessandra Greco su una splendida Lancia Fulvia.

m. magi