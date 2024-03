Subaffido delle linee. Atc replica alla Cisl

"L’azienda sta seguendo scrupolosamente quanto prescritto dal nuovo Codice degli appalti entrato in vigore recentemente, muovendosi con la necessaria prudenza e con il sostegno di pareri legali, con l’incomprimibile obiettivo della massima correttezza procedurale". Così Atc Esercizio interviene in merito alle polemiche sollevate dal sindacato Fit Cisl e dal Pd circa la gara per il subaffidamento di circa il 30% del tpl. "È di tutta evidenza che l’iter seguito, oltre a costituire la migliore garanzia per il contenimento dei tempi di procedura coerenti con quelli indicati dal Codice degli appalti, rappresenta la modalità più rispettosa dei diritti e delle legittime aspettative dei lavoratori. Allo stesso modo, indebite intromissioni o pressioni possono condurre a tempistiche e disagi infinitamente superiori a quelli oggi lamentati".